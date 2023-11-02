Госдума отклонила проект о специальных отметках на запрещенных для водителей лекарствах

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который предполагал нанесение специальной отметки в инструкции препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества. Предполагалось, что они будут отмечаться дорожным знаком «Движение запрещено».

осдума отклонила законопроект, который предлагал делать специальную отметку на лекарствах, запрещенных к употреблению за рулем. Такое решение было принято накануне, 31 октября. Информация об этом содержится в электронной базе нижней палаты парламента.

Соответствующий документ был внесен в Госдуму еще в феврале 2020 года. С подобной инициативой выступил ряд депутатов от фракции ЛДПР. Они предложили наносить в инструкции к лекарствам, содержащим в своем составе наркотические и психотропные вещества, специальный запрещающий дорожный знак «Движение запрещено» в виде красного круга.

Как отмечали авторы документа, это привлечет дополнительное внимание водителей, так как большинство из них, принимая лекарства по назначению врача или без рецепта, не знают, что некоторые препараты содержат в себе наркотические или психотропные вещества.

В июле 2022 года Госавтоинспекция выступила с инициативой составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. На упаковки такие лекарств было предложено наносить соответствующие наклейки, предупреждающие автолюбителей.

В ноябре того же года Конституционный суд признал неконституционной норму КоАП РФ, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Месяц спустя МВД опубликовало проект поправок в ст.12.8 КоАП РФ, которые позволяют наказывать водителей за употребление лекарственных средств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. За это предлагается штрафовать или лишать прав.

В июне 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект о наказании за прием водителями определенных препаратов, не являющихся наркотическими, но ухудшающих реакцию. Перечень не совместимых с вождением лекарственных средств будет позднее утвержден правительством.

Фото: evgeniy3030/ru.123rf.com

Артем Косенок

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