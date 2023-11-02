В ходе операции полиция изъяла нелегальные лекарства на 300 млн рублей

В России подвели итоги международной операции Интерпола «Пангея». Полицейские изъяли из нелегального оборота фармацевтической продукции на 300 млн руб. Возбуждено 124 уголовных дела по фактам реализации сильнодействующих веществ.

На территории России выявлено 842 правонарушения, из оборота изъята фармацевтическая продукция на сумму свыше 300 млн руб. Возбуждено 124 уголовных дела по фактам реализации сильнодействующих веществ, задержаны 12 подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по итогам проведения международной операции Интерпола «Пангея». За какой период были обнаружены эти правонарушения, не сообщается.

Как пояснили в МВД, в рамках мероприятия полицейские пресекли продажи в интернете фальсифицированных, нелицензированных, недоброкачественных препаратов, медицинских изделий и биологически активных добавок (БАД). Так, стражи порядка обнаружили участников организованной группы, которая изготавливала и сбывала фальсифицированные БАД на маркетплейсах. Ликвидирована нарколаборатория, организованная в интересах онлайн-магазинов, действовавших в даркнете.

Всего полицейские выявили более 5 тыс. ресурсов, содержащих запрещенную информацию. В числе наиболее частых нарушений — продажа в интернете рецептурных препаратов и незарегистрированных лекарственных средств, отсутствие лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность, оказание медицинских и косметологических услуг с применением недоброкачественных медикаментозных средств.

В июле 2022 года в МВД России сообщали, что в ходе полицейской операции Интерпола «Пангея» были задержаны 86 россиян за незаконный оборот сильнодействующих лекарственных препаратов. По фактам реализации сильнодействующих веществ, а также оформления сертификатов о вакцинации от коронавируса за деньги возбуждено 255 уголовных дел.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik