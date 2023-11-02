Bayer и «Натива» заключили мировое соглашение в деле вокруг сорафениба

Bayer планировала взыскать с бывшей «Нативы» компенсацию за нарушение прав на сорафениб. Теперь вместо нее отечественная компания обязуется не нарушать патенты в дальнейшем, однако права на свой препарат она уже давно передала другой компании.

Bayer и ООО «Спектр» (новое название «Нативы» с лета 2022 года) заключили мировое соглашение в деле вокруг препарата сорафениб, в рамках которого иностранный производитель планировал взыскать компенсацию в размере 400,4 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В связи с этим суд прекратил дело. Согласно договоренностям, «Спектр» признает использование патента № 2420283 на изобретение «Фармацевтическая композиция, содержащая омегакарбоксиарилзамещенную дифенилмочевину, для лечения рака» в препарате «Сорафениб-натив», что является нарушением прав Bayer.

Также отечественная компания обязуется до окончания срока действия патента, 22 февраля 2026 года, не производить, не продавать, не хранить препараты, нарушающие указанный патент. К тому же она не должна регистрировать препараты, нарушающие патент, и предельные цены на них.

Изначально Bayer заявляла, что отечественный производитель нарушил и другой патент компании на препарат — № 2319693 на изобретение «Производные мочевины (варианты), фармацевтическая композиция (варианты) и способ лечения заболевания, связанного с ростом раковых клеток (варианты)». В результате соглашения Bayer пообещал не выдвигать исковые требования к «Спектру» по поводу нарушений этого патента, если компания исполнит все условия мирового соглашения.

Также соглашение предусматривает компенсацию в случае его нарушения. При этом стоит отметить, что российская компания, еще будучи под названием «Натива», в ноябре 2021 года передала регдосье на «Сорафениб-натив», как и на 30 других своих препаратов, компании «ФармМентал групп». Через год изменилось и торговое наименование препарата с «Сорафениб-натив» на «Сорафениб».

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Это не единственный спор Bayer по сорафенибу. Иностранный производитель также подал иск в отношении завода «Фармасинтез-Норд» и его контрагента — дистрибьютора «Ремедиум» о взыскании 19,7 млн руб. за нарушение патентов.

В ответ Bayer «Фармасинтез-Норд» обратился в суд, чтобы признать недействительным продление патента № 2319693. В итоге Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования частично — признал недействительным продление исключительного права по отдельным пунктам. При этом, согласно материалам дела, обе стороны подали кассационные жалобы после вынесения решения. Подробностей жалоб пока нет.

Во время судебного процесса суд приостанавливал дело по иску Bayer о взыскании компенсации до вынесения решения о патенте, но в августе 2023 года его возобновил.

Маргарита Грошева

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