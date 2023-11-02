Депутат Госдумы рассказала о пересмотре госпошлин за внесение изменения в РУ

Законопроект, направленный на изменение размера государственных пошлин, предусмотренных при внесении изменений в регдосье на лекарств по национальному законодательству, может быть скоро внесен в Государственную думу. Пошлины планируется разделить на три категории, сообщила член Комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова на конгрессе «Право на здоровье».

«Мой комитет не сдался на достигнутом по поводу госпошлин. Вот уже на протяжении полутора лет в тесном взаимодействии с профильным Комитетом по охране здоровья, с Минпромторгом и Минздравом мы дорабатываем новые ставки госпошлин. Судя по тому, что сегодня говорил [заместитель министра здравоохранения] Сергей Владимирович Глаголев, мы уже в одном шаге от внесения законопроекта о внесении в налоговый кодекс, — сказала Филатова. — Я пока не буду озвучивать цифры, но предусматривается разбивка на три категории госпошлин: польза-риск, документарные и связанные с проведением экспертизы. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы отрасль еще порадуем».

Филатова также сообщила, что в Думе прорабатывается законопроект, который позволит привлечь частные средства в научную деятельность по разработке лекарственных средств.

«Мы предполагаем создание специализированных фондов, куда могут войти физические и юридические лица, научные институты, производители, которые готовы рисковать и имеют возможность инвестировать. И по итогам они будут получать льготное налогообложение, а также приоритетное право на результаты интеллектуальной деятельности», — сообщила Филатова. По ее словам, документ находится в процессе согласования.

Депутат считает, что в России очень тяжелая ситуация с развитием науки в сфере разработки препаратов. «У нас из федерального бюджета практически выведены расходы по этому направлению. Ни о каком импортозамещении без развития своих препаратов, не только дженериков, речи быть не может», — добавила Филатова.

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

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