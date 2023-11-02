Ирбитский химфармзавод отчитался о росте прибыли в два раза

В период с января по сентябрь 2023 года ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» увеличил выручку на 33,5%, до 2,2 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чистая прибыль выросла в два раза и составила 301,7 млн рублей, следует из финансовых результатов компании, с которыми ознакомился «Интерфакс».

Ирбитский химфармзавод, на 66% принадлежащий ООО «Авексима», расположен в Свердловской области. На его площадях налажен выпуск около 66 наименований готовых лекарственных форм, а также синтез 23 активных фармацевтических субстанций.

Помимо площадки в Свердловской области, «Авексима» располагает еще двумя: это «Авексима Сибирь» в Кемеровской области и «Иммафарма» в Москве. Кроме того, на 2024 год запланировано строительство подмосковного завода, который расположится на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск.

gxpnews