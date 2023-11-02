Компания Merck заключила сделку с Hengrui на сумму до $1,48 млрд

Merck заключила партнерство с китайской Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals. Компания Merck заплатит авансом $169,35 млн (€160 млн) за права на разработку, производство и коммерциализацию препаратов HRS-1167 (trapping inhibitor) и SHR-A1904 (antibody-drug conjugate) за пределами Китая. Однако у компании также есть возможность совместно продвигать обоих кандидатов в Китае. Hengrui будет получать выплаты за достижение определенных этапов развития, регулирования и коммерческой деятельности, а также поэтапные роялти от чистых продаж Merck. Сумма сделки потенциально может вырасти до $1,48 млрд (€1,4 млрд).

«Это партнерство полностью совпадает как с нашими внешними инновационными амбициями, так и с нашей стратегией исследований и разработок в области онкологии путем диверсификации нашего внутреннего портфолио в основных областях ингибирования реакции на повреждение ДНК и конъюгатов антител и лекарств», – сказал Дэнни Бар-Зохар, глобальный руководитель отдела исследований и главный медицинский директор подразделения здравоохранения компании Merck.

HRS-1167 продемонстрировал обнадеживающие признаки клинической активности и пользы для пациентов в исследованиях первой фазы в качестве монотерапии. В компании Merck добавили, что, помимо монотерапии, кандидат может использоваться в сочетании с другими противораковыми препаратами, что расширяет спектр его применения.

«Партнерство с Merck по нашей франшизе PARP – это важнейший шаг на пути Hengrui к глобализации», – сказал Фрэнк Цзян, член правления и директор по стратегии Hengrui.

В июне 2023 года Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals зарегистрировала в Китае свой ЛП Retagliptin для лечения диабета второго типа, который является ингибитором фермента дипептидилпептидаза-4 (DPP4) и аналогом типа «следующие в классе» ЛП Sitagliptin производства Merck & Co.

gxpnews