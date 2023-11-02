Объявлен старт студенческого конкурса на лучшую колонку про аптечное изготовление лекарств в России

GxP News объявляет творческий конкурс среди студентов фармацевтических и медицинских вузов и факультетов на создание авторской колонки, посвященной перспективным направлениям развития аптечного (экстемпорального) изготовления лекарственных препаратов в России.
Два лучших материала будут опубликованы на сайте GxP News, а их авторы получат статус эксперта GxP-сообщества и ценные призы от компании «Р-Фарм».
Конкурс проводится с 1 ноября по 25 декабря 2023 года. Колонки принимаются до 11 декабря.
Условия конкурса
Требования к авторской колонке
Авторская колонка должна быть связана с темой перспективных направлений развития аптечного изготовления лекарственных препаратов и содержать ответы на следующие вопросы:
- Какие задачи, стоящие перед фармацевтической отраслью и здравоохранением, могут быть решены благодаря аптечному изготовлению лекарственных препаратов?
- Проведение каких мероприятий и совершенствование каких регуляторных механизмов необходимо для развития системы персонализированного изготовления лекарственных препаратов?
- Какую роль могут играть вузы в развитии аптечного изготовления лекарственных препаратов в России?
Размер колонки – не более 7000 печатных знаков с пробелами.
Требования к кандидатам
В конкурсе могут участвовать бакалавры или магистры фармацевтических, медицинских, биологических и химических вузов, а также фармацевтических, медицинских, биологических и химических факультетов многопрофильных университетов. География – вся Россия.
Срок подачи заявки
Работы принимаются до 11 декабря включительно. Направить авторские колонки можно по адресу editor@gxpnews.net, указав в теме письма «Конкурс_2023».
Обязательным условием участия в конкурсе является подписка на телеграм-канал GxP News: https://t.me/gxpnews.
Критерии отбора
Работы будут оцениваться по следующим критериям:
- Актуальность и новизна предложений, соответствие заявленной теме
- Технологическая исполнимость, клиническая применимость и коммерческая перспективность идеи/решения на территории РФ
- Конструктивный подход к затронутой проблеме, эффективность предлагаемых решений по сравнению с сегодняшними методами
- Информационная насыщенность материала, глубина освещения темы
- Стиль изложения и подача материала, сила воздействия на аудиторию
Жюри конкурса
Работы будут оцениваться жюри конкурса, в которое входят:
- Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»
- Дарья Зарубина, главный редактор GxP News
- Полина Звездина, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник»
- Наталья Ильина, редактор отдела «Финансы» газеты «Известия»
- Роман Кутузов, главный редактор приложения «Ведомости&»
- Олег Шутов, генеральный директор производственной аптеки «Р-Фарм Компаунд»
Каждому члену жюри будет предложено оценить присланные работы по шкале из 10 баллов в соответствии с обозначенными критериями. Далее баллы будут суммироваться. Таким образом, каждая колонка, участвующая в конкурсе, может получить максимум 60 баллов.
В результате голосования будут выбраны два победителя:
- Студент, набравший максимальное число баллов, среди участников-бакалавров / студентов специалитета
- Студент, набравший максимальное число баллов, среди участников-магистров / студентов специалитета
Призы
Колонки победителей конкурса будут опубликованы на сайте gxpnews.net.
Кроме того, победители получат:
- Статус эксперта GxP-сообщества, то есть отдельный доступ на сайт gxpnews.net и возможность в любое время комментировать опубликованные на нем материалы и колонки, а также участвовать в дискуссиях вместе с лидерами мнений отрасли
- Возможность публикации-самопрезентации в рубрике «Карьерный рост в фармотрасли» (рассказ о себе потенциальным работодателям)
- Диплом эксперта GxP-сообщества от редакции
- Ценные призы от компании «Р-Фарм»
Итоги конкурса будут подведены 25 декабря 2023 года.
Приглашаем стать нашими авторами неравнодушных и активных студентов, не боящихся экспериментировать, задавать вопросы себе и окружающим и имеющих собственный взгляд на развитие отечественной фармотрасли.