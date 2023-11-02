Объявлен старт студенческого конкурса на лучшую колонку про аптечное изготовление лекарств в России

GxP News объявляет творческий конкурс среди студентов фармацевтических и медицинских вузов и факультетов на создание авторской колонки, посвященной перспективным направлениям развития аптечного (экстемпорального) изготовления лекарственных препаратов в России.

Два лучших материала будут опубликованы на сайте GxP News, а их авторы получат статус эксперта GxP-сообщества и ценные призы от компании «Р-Фарм».

Конкурс проводится с 1 ноября по 25 декабря 2023 года. Колонки принимаются до 11 декабря.

Условия конкурса

Требования к авторской колонке

Авторская колонка должна быть связана с темой перспективных направлений развития аптечного изготовления лекарственных препаратов и содержать ответы на следующие вопросы:

Какие задачи, стоящие перед фармацевтической отраслью и здравоохранением, могут быть решены благодаря аптечному изготовлению лекарственных препаратов? Проведение каких мероприятий и совершенствование каких регуляторных механизмов необходимо для развития системы персонализированного изготовления лекарственных препаратов? Какую роль могут играть вузы в развитии аптечного изготовления лекарственных препаратов в России?

Размер колонки – не более 7000 печатных знаков с пробелами.

Требования к кандидатам

В конкурсе могут участвовать бакалавры или магистры фармацевтических, медицинских, биологических и химических вузов, а также фармацевтических, медицинских, биологических и химических факультетов многопрофильных университетов. География – вся Россия.

Срок подачи заявки

Работы принимаются до 11 декабря включительно. Направить авторские колонки можно по адресу editor@gxpnews.net, указав в теме письма «Конкурс_2023».

Обязательным условием участия в конкурсе является подписка на телеграм-канал GxP News: https://t.me/gxpnews.

Критерии отбора

Работы будут оцениваться по следующим критериям:

Актуальность и новизна предложений, соответствие заявленной теме

Технологическая исполнимость, клиническая применимость и коммерческая перспективность идеи/решения на территории РФ

Конструктивный подход к затронутой проблеме, эффективность предлагаемых решений по сравнению с сегодняшними методами

Информационная насыщенность материала, глубина освещения темы

Стиль изложения и подача материала, сила воздействия на аудиторию

Жюри конкурса

Работы будут оцениваться жюри конкурса, в которое входят:

Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»

Дарья Зарубина, главный редактор GxP News

Полина Звездина, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник»

Наталья Ильина, редактор отдела «Финансы» газеты «Известия»

Роман Кутузов, главный редактор приложения «Ведомости&»

Олег Шутов, генеральный директор производственной аптеки «Р-Фарм Компаунд»

Каждому члену жюри будет предложено оценить присланные работы по шкале из 10 баллов в соответствии с обозначенными критериями. Далее баллы будут суммироваться. Таким образом, каждая колонка, участвующая в конкурсе, может получить максимум 60 баллов.

В результате голосования будут выбраны два победителя:

Студент, набравший максимальное число баллов, среди участников-бакалавров / студентов специалитета

Студент, набравший максимальное число баллов, среди участников-магистров / студентов специалитета

Призы

Колонки победителей конкурса будут опубликованы на сайте gxpnews.net.

Кроме того, победители получат:

Статус эксперта GxP-сообщества, то есть отдельный доступ на сайт gxpnews.net и возможность в любое время комментировать опубликованные на нем материалы и колонки, а также участвовать в дискуссиях вместе с лидерами мнений отрасли

Возможность публикации-самопрезентации в рубрике «Карьерный рост в фармотрасли» (рассказ о себе потенциальным работодателям)

Диплом эксперта GxP-сообщества от редакции

Ценные призы от компании «Р-Фарм»

Итоги конкурса будут подведены 25 декабря 2023 года.

Приглашаем стать нашими авторами неравнодушных и активных студентов, не боящихся экспериментировать, задавать вопросы себе и окружающим и имеющих собственный взгляд на развитие отечественной фармотрасли.

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