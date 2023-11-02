В РФ зарегистрируют вакцину против панлейкопении, калицивироза и вирусного ринотрахеита кошек

Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора) до конца года подаст на регистрацию пять новых ветпрепаратов для животных. В числе разработок – иммунобиологический препарат против панлейкопении, калицивироза и вирусного ринотрахеита кошек, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Еще четыре препарата – вакцины против клинических и субклинических маститов коров, против инфекционного некроза поджелудочной железы, фурункулеза, вибриоза, холодноводного вибриоза и зимней язвенной болезни лососевых рыб, против репродуктивно-респираторного синдрома свиней, а также мультивакцина против гриппа птиц H9 и ньюкаслской болезни.

С начала года регистрацию получили четыре другие вакцины ВНИИЗЖ: «ВНИИЗЖ-Бимивак» против респираторного микоплазмоза и инфекционного синовита птиц, «ВНИИЗЖ-ИББ+РЕО» от инфекционной бурсальной болезни и реовирусного теносиновита птиц, «Карникан-4» для борьбы с чумой плотоядных, парвовирусным и коронавирусным энтеритом, аденовирусной инфекцией собак и «ВНИИЗЖ НБ-Эн» против ньюкаслской болезни.

Ранее сообщалось о выдаче Россельхознадзором 135 разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических ветеринарных препаратов, в том числе вакцин. Из них пять выданы в отношении импортных разработок.

gxpnews