FDА предостерегло от покупки 26 потенциально опасных глазных капель

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило предупреждение о недопустимости использования 26 видов безрецептурных глазных капель. Мера продиктована риском развития инфекций из-за бактериального загрязнения при производстве, которые могут привести к частичной потере зрения или даже слепоте. В списке значатся препараты под торговыми марками CVS Health, Leader и Rugby (Cardinal Health), Rite Aid, Target Up&Up и Velocity Pharma.

25 октября регулятор направил обращения производителям этих капель с просьбой отозвать товары – после того, как инспекторы зафиксировали антисанитарные условия на производственных площадках, где налажен выпуск данной продукции. В частности, бактериальные тесты, проведенные на образцах, взятых на критических зонах производства лекарств, показали положительные результаты.

В заявлении для прессы FDA отмечает: «CVS, Rite Aid и Target убирают эти продукты с полок магазинов и с веб-сайтов. Продукты под марками Leader, Rugby и Velocity все еще могут быть доступны для приобретения в магазинах и через интернет, но покупать их не следует». Тем не менее на данный момент сообщений о нежелательных явлениях, связанных с использованием этих продуктов, FDA не получало.

Ранее, напомним, в США выявили случаи заражения синегнойной инфекцией у людей, которые пользовались каплями для глаз индийской фармкомпании. Три человека скончались, а как минимум четверым пришлось удалить глазные яблоки. В связи с этим агентство Bloomberg обвинило FDA в ненадлежащем надзоре за дешевыми безрецептурными препаратами.

«Вспышка заболевания стала возможной благодаря пробелам в надзоре FDA за безрецептурными препаратами. В течение долгого времени они были одним из самых низких приоритетов агентства – предполагалось, что даже если они не работают, то, скорее всего, никого не убьют», – говорится в публикации Bloomberg.

gxpnews