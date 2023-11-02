FDA одобрило секукинумаб от Novartis против гнойного гидраденита

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило применение секукинумаба для лечения взрослых пациентов с гнойным гидраденитом средней и тяжелой степени тяжести. Как сообщили в компании Novartis, это первый и единственный ингибитор интерлейкина (IL)-17A, одобренный FDA для лечения заболевания, которым страдает около 1% населения мира.

Препарат от Novartis под названием Cosentyx ранее был одобрен FDA для лечения бляшечного псориаза средней и тяжелой степени у взрослых, а также по ряду других показаний, включая псориатический артрит и анкилозирующий спондилит.

Теперешнее решение FDA основано на результатах исследований, в которых поучаствовало более 1 тысячи пациентов с гнойным гидраденитом из 40 стран. В ходе одного из испытаний к 16 неделе при приеме секукинумаба 300 мг каждые 2 недели клинический ответ был достигнут у значительно большего числа пациентов по сравнению с плацебо: 44,5% против 29,4%, соответственно. К 16-й неделе при лечении секукинумабом в дозе 300 мг каждые 4 недели большая доля пациентов снова – по сравнению с плацебо – достигла клинического ответа: 41,3% против 29,4%.

Гнойный гидраденит — хроническое, системное и часто болезненное заболевание кожи, симптомами которого являются непроходящие фурункулы, часто перерастающие в открытие раны и оставляющие после себя рубцы. Как правило, воспалительный процесс возникает в области подмышечных впадин, а также в паховой области.

gxpnews