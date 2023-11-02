МВД России изъяло из нелегального оборота фармпродукцию на 300 млн рублей

Правоохранители пресекли продажу в интернете «фальсифицированных, нелицензированных, недоброкачественных» лекарств, медизделий и биологически активных добавок (БАД). Всего выявлено 5 тысяч ресурсов, где содержалась «запрещенная информация». Самыми частыми нарушениями в МВД назвали реализацию через интернет рецептурных препаратов и незарегистрированных лекарств, отсутствие лицензий на осуществление меддеятельности, оказание медицинских и косметологических услуг с использованием поддельных препаратов.

В результате возбуждено 124 уголовных дела о реализации сильнодействующих веществ. Задержано 12 подозреваемых, имена фигурантов не раскрываются. Также сотрудники МВД пресекли деятельность организованной группы, которая изготавливала, а затем реализовывала поддельные БАДы через маркетплейсы.

В какой именно период времени были выявлены перечисленные нарушения, в МВД не сообщили.

В июле 2022 года сотрудники МВД, также в ходе очередной операции Интерпола «Пангея», задержали 86 человек и возбудили 255 уголовных дел. Тогда данных о стоимости изъятой фармпродукции в МВД не приводили.

Роскомнадзор в феврале 2023 года сообщил, что за два года (с 2020 по 2022) заблокировано более 45 тысяч интернет-ресурсов, где нелегально продавали лекарства. Из-за обращений Росздравнадзора в 2020 году закрыли 6,5 тысячи онлайн-аптек, в 2021-м число возросло до 12 тысяч, а в 2022 году заблокирована почти половина от общего числа таких аптек – 20,5 тысячи. За два месяца 2023 года остановлена деятельность 4,8 тысячи незаконных площадок.

В Роскомнадзоре отметили, что в 73% случаев торговые площадки блокировались из-за предложений по продаже незарегистрированных в стране лекарств. За торговлю рецептурными и психоактивными препаратами Роскомнадзор заблокировал 13% площадок, еще в 5% случаев – за попытку сбыта наркотических и психотропных средств.