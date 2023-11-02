В Госдуме предложили расширить проект по дистанционной продаже рецептурных ЛС

Главы трех комитетов Госдумы – по охране здоровья, по труду, социальной политике и делам ветеранов и по экономической политике – призвали расширить проект по дистанционной продаже рецептурных лекарственных средств (ЛС). В частности, предлагается включить в перечень препараты, которые льготные категории граждан получают бесплатно или со скидкой за счет федерального и региональных бюджетов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По мнению авторов обращения, направленного премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, тогда у пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий не будет нужды посещать аптеку и «стоять в очередях». В настоящее время такие люди получают рецепт на нужное лекарство у врача, после чего лично посещают специальную аптеку при медорганизации или поблизости от нее и покупают препарат.

Кроме того, депутаты предложили расширить географию проекта до 15 регионов. «Почти 12 регионов, начиная от Калининградской области и заканчивая ХМАО, готовы к участию. У них готова система электронного рецепта», – заявил глава Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев 27 октября на заседании экспертного совета по вопросам современного управления и цифровизации в сфере здравоохранения.

Эксперимент реализуется с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Перечень разрешенных к такой продаже лекарств утвержден Минздравом РФ, в него вошли 904 международных непатентованных наименования, в том числе антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы.

Не включены в список лекарства на основе этилового спирта, сильнодействующие, наркотические и психотропные препараты, а также препараты, которые следует принимать только под наблюдением врача. Планируется, что в дальнейшем онлайн-торговля рецептурными лекарствами с доставкой будет доступна по всей стране благодаря единой базе, в которой содержится необходимая для проверки информация.

gxpnews