«Нанолек» вложит 5 млрд рублей в создание мощностей для производства вакцин

Гендиректор компании «Нанолек» Владимир Нестеренко и губернатор Кировской области Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере. В рамках договора «Нанолек» вложит 5 млрд рублей в развитие своего биотехнологического комплекса в поселке Левинцы Оричевского района, сообщили в компании.

Проект рассчитан на 2025-2032 годы. Средства будут вложены в создание новых мощностей под выпуск биотехнологических субстанций и вакцин для профилактики социально значимых заболеваний.

В числе планируемых к выпуску на новых мощностях препаратов – вакцины от вируса папилломы человека, от ветряной оспы, менингококковой инфекции и другие. Ожидается, что реализация проекта позволит дополнительно выпускать 14 млн упаковок фармпродукции в год.

Напомним: Владимир Нестеренко стал гендиректором «Нанолека» весной 2023 года. Он сменил на посту Михаила Некрасова – сооснователя компании. Возглавив компанию, Нестеренко пообещал привести «Нанолек» к лидерству на рынке педиатрических вакцин.

gxpnews