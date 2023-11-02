«Герофарм» зарегистрировал ультракороткий инсулин

Российская компания получила регистрационное удостоверение на ультракороткий инсулин «РинФаст Ник» с действующим веществом Insulin Aspart, сообщила пресс-служба. ЛП является биоаналогом Fiasp от Novo Nordisk.

«Препарат будет выпускаться на территории России по принципу полного цикла – от субстанции до готовой лекарственной формы. Производство будет осуществляться на собственных заводах компании в Санкт-Петербурге и Московской области, которые соответствуют высоким национальным и международным стандартам GMP. Объем производства будет зависеть от уровня спроса», – сообщает производитель.

Объем закупок ЛП в России в 2022 году составил более 900 тысяч упаковок, сообщила GxP News пресс-служба компании. За первые восемь месяцев 2023 года объем российского рынка ЛП составил порядка 670 упаковок. Более 99% было реализовано в бюджетном рынке.

Ранее «Герофарм» сообщал, что намерен зарегистрировать всю линейку инсулинов в 2024 году. Так, компания уже получила регистрационное удостоверение Минздрава РФ на свой дженерик Ozempic – «Семавик» (семаглутид).

gxpnews