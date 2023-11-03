Novo Nordisk зафиксировала рекордный рост продаж Wegovy

Датская Novo Nordisk отчиталась о рекордных квартальных продажах. За период с июля по сентябрь 2023 года выручка увеличилась на 38%, до 58,7 млрд крон ($8,3 млрд). Чистая прибыль в третьем квартале года составила 22,4 млрд датских крон ($3,18 млрд), следует из опубликованного на сайте компании документа.

Результат напрямую связан с популярностью препаратов, предназначенных для борьбы с диабетом и ожирением: Ozempic и Wegovy. С начала года продажи этих лекарств увеличились на 36% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом и достигли 153,8 млрд крон ($21,9 млрд).

При этом ограничения на поставки Wegovy, введенные в мае, все еще сохраняются по причине того, что компания с трудом справляется с растущим спросом на препарат в США. С июля по сентябрь продажи Wegovy достигли 9,6 млрд датских крон ($1,36 млрд), что на 28% больше, чем в предыдущем квартале, и в восемь раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом Novo Nordisk намерена расширить сферу показаний для Wegovy, опираясь на результаты исследования, показавшего, что препарат эффективен в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже присвоило заявке приоритетный статус.

Кроме того, компания сообщила, что в третьем квартале года в США объем рецептов на препараты класса GLP-1, пользующиеся огромной популярностью в качестве средств для снижения веса, вырос на 50% по сравнению с прошлым годом.

Напомним: из-за ажиотажного спроса на Ozempic и Wegovy в сентябре 2023 года датская фармкомпания на некоторое время стала самой дорогой публичной компанией Европы, опередив французскую LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton). В ноябре компания закрепилась в этом статусе: по данным на 2 ноября, капитализация Novo Nordisk составляет €423 млрд, LVMH – €351,6 млрд.

gxpnews