Правительство обсудило продление до конца 2024 года спецмер в сфере финансового рынка

На заседании правительства кабмин обсудил вопрос о продлении до конца следующего года наиболее востребованных мер специального регулирования в сфере госзакупок, финансового рынка и корпоративных отношений.

«Сегодня рассмотрим вопрос о продлении до конца следующего года ряда наиболее востребованных и эффективных мер специального регулирования в сфере государственных закупок, финансового рынка, корпоративных, арендных и трудовых отношений, лицензирования и аттестации. И установления особенностей обращения лекарств и медицинских изделий. Крайне важно, чтобы люди всегда могли купить необходимый препарат», – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Законодательные изменения в нынешних условиях обеспечат дополнительную свободу действий организациям. Нужно, чтобы оказываемые услуги, производимая или ввозимая в Россию для граждан и бизнеса продукция соответствовали всем необходимым требованиям», – добавил он.

Он обратил внимание на то, что правительство продолжает работу, направленную на обеспечение устойчивости экономики в условиях санкционного давления, и указал на то, что одним из способов борьбы с вводимыми недружественными странами ограничениями является разбюрокрачивание предоставления больших свобод всем участникам экономической деятельности. «Для этого реализуем комплекс мероприятий по упрощению разрешительных процедур для бизнеса по снижению издержек, включая административные», – добавил Мишустин.

gxpnews