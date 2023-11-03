В Подмосковье запустили производство тест-полосок для диабетиков

В городском округе Королев Московской области стартует производство тест-полосок для мониторирования уровня сахара в крови. Проект реализует компания «Диаконт», причем в следующем году планируется расширить ассортимент медизделий для диабетиков, запустив производство глюкометров, датчиков биосенсоров глюкозы и инсулиновых помп. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей. Параллельно с запуском производственного цеха по выпуску тест-полосок компания начнет изготавливать соответствующее сырье — графитовую пасту и ферменты глюкозооксидазы и глюкозы–дегидрогеназы.

“Мы решили заняться полным импортозамещением и производить не только конечный продукт, но и сырье для его изготовления”, – пояснил генеральный директор компании «Диаконт» Петр Шишко. По его словам, другие производители тест-полосок “в 99% используют импортные материалы”, потому что в России не производят тонкие листы ПВХ с необходимыми гидрофобными и гидрофильными свойствами и пасты.

В сообщении уточняется, что «Диаконт» занимается производством медизделий для лиц с сахарным диабетом с 2003 года. На предприятии компании, расположенном в Юго-Восточной Азии, ежегодно выпускают более 750 млн упаковок тест-полосок. Методика определения глюкозы, которая легла в основу создания тест-полосок и глюкометров, основатели компании разработали совместно с сотрудниками кафедры МГУ и Пущинским научным центром биологических исследований РАН еще в 2003 году.

“Сейчас у компании более 250 госконтрактов с больницами, поликлиниками, лечебно-профилактическими учреждениями по всей России”, — приводятся в материале слова исполняющего обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Александра Федорова.

Ранее сообщалось о другом проекте в подмосковном Королеве. Так, компания «КоролевФарм» намерена создать производственно-складской комплекс, что позволит увеличить выпуск БАД и косметической продукции. На эти цели потребуется 50 млн рублей.

gxpnews