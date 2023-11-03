В Петербурге закрылся медцентр совладельца «Биокада» Uninova

Здания с земельным участком на проспекте Энгельса выставлены на торги Российского аукционного дома. Комплекс является объектом культурного наследия «Орлово-Новосильцевская богадельня», построенным в середине XIX века. В объявлении указано, что в зданиях располагался современный медцентр, где «сделан очень качественный ремонт», отвечающий всем требованиям меддеятельности. Торги пройдут 30 ноября.

По указанному адресу с октября 2020 года работал медицинский исследовательский центр Uninova, принадлежавший совладельцу фармкомпании «Биокад» Дмитрию Морозову (по данным СПАРК-Интерфакс, на I квартал 2023 года у Морозова 48,78% в АО «Биокад»). В компании уточнили, что Uninova является личным проектом Дмитрия Морозова.

Объем инвестиций в открытие клиники составил 285 млн рублей, а срок окупаемости оценивали в 5 лет. Медцентр специализировался на лечении онкологических, дерматологических и ревматологических заболеваний. Пропускная способность круглосуточного стационара была на уровне 5,47 тысячи койко-дней в год, а в дневном стационаре получить необходимую терапию в две смены могли более 5 тысяч пациентов. Uninova работал в среднем ценовом сегменте. По данным «Биокада», там также планировали проводить клинические исследования препаратов для лечения пациентов с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

О том, что медцентр не работает, сообщает приложение «Яндекс Карты», также не функционирует и официальный сайт организации. В пресс-службе «Биокада» данные о прекращении работы клиники не комментируют, отмечая, что не имеют отношения к проекту.

По данным СПАРК-Интерфакс, АНО «МИЦЛТ «Юнинова» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2018 году. Основным видом деятельности компании является деятельность больничных организаций, а также научные исследования и разработки в области биотехнологий. Учредители на данный момент не заявлены. Данных о выручке в 2022 году нет, убыток составил 43,3 млн рублей.