Ставропольская фармкомпания «Эском» вложит до 500 млн рублей в производство субстанций

По данным председателя совета директоров концерна «Эском» Гелани Азирова, строительство цеха планируют начать в этом году, а закончить возведение – к концу 2024 года.

«Мы начали думать, что нам нужно производить свою собственную субстанцию. Сейчас мы подготовили проект, будем рассматривать финансирование ФРП и федерального Минпрома, чтобы мы могли частично производить субстанции под свои препараты. <…> Это направление не очень развито в стране», – пояснил Азиров.

По его словам, о реализации проекта задумались несколько лет назад, когда начались проблемы с логистическими поставками из Китая.

«Эском» производит 120 наименований препаратов. Ежегодно на предприятиях компании – ОАО «Медполимер» в Санкт-Петербурге и ОАО НПК «Эском» – выпускают 215 млн инъекционных препаратов, 140 млн инфузионных растворов, 20 млн единиц дезинфицирующих средств.

По данным СПАРК-Интерфакс, ОАО «Научно-производственный концерн «Эском» зарегистрировано в Ставрополе в 1998 году. В отношении юрлица в июле 2021 года ввели внешнее управление из-за процедуры банкротства. В отношении дочерней компании – ООО «Эском-СПБ» – также организовали аналогичную процедуру. Информации о выручке компании за 2022 год нет. На 15 сентября 2023 года появились действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам компании.

В августе 2023 года стало известно о расширении ОЭЗ «Калуга» на 113 гектаров. На новых площадках разместят предприятия компаний «Б-Фарм Биотех», «Астрафарм Калуга» и «Фармасинтез-Калуга». Комплекс «Фармасинтез-Калуга» будет выпускать активные фармацевтические субстанции и готовые лекарственные формы. В завод фармсубстанций «Фармасинтез-Калуга» намерена инвестировать 4 млрд рублей, в производство ГЛФ – 3,5 млрд рублей.