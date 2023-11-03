Минздрав зарегистрировал ультракороткий инсулин с никотинамидом

«Герофарм» получил регистрационное удостоверение на ультракороткий инсулин «РинФаст Ник». Препарат является биоаналогом лекарства «Фиасп» от NovoNordisk.

Минздрав выдал компании «Герофарм» регистрационное удостоверение на ультракороткий инсулин «РинФаст Ник» (МНН инсулин аспарт). Форма выпуска — раствор для подкожного и внутривенного введения. Запись о регистрации размещена в ГРЛС. Это первый биоаналог препарата «Фиасп» от NovoNordisk, сообщили «ФВ» в пресс-службе российского производителя. Помимо действующего вещества инсулин аспарт, оба препарата содержат вспомогательное вещество никотинамид, который отвечает за увеличение скорости всасывания действующего вещества.

«Фиасп» — сверхбыстродействующий инсулин с добавлением никотинамида, который появился в России в конце 2019 года. Он позволяет эффективно и безопасно держать гипергликемию после приема пищи под контролем, физиологично имитируя ответ инсулина человека. Однако сегодня на российском рынке наблюдается дефицит данного лекарственного средства, из-за чего его практически не выписывают взрослым пациентам с сахарным диабетом, а также предоставляют детям в ограниченном количестве, отметили в компании «Герофарм».

Также в ГРЛС в 2022 году был зарегистрирован ультракороткий инсулин завода «Медсинтез» под маркой «Росинсулин Аспарт Р». Он является биоаналогом «НовоРапида» от NovoNordisk, но они, хотя и имеют одинаковый МНН, не содержат никотинамид.

«РинФаст Ник» будет выпускаться на территории России по принципу полного цикла — от субстанции до готовой лекарственной формы. Производить его будут на заводах компании в Санкт-Петербурге и Московской области. «Герофарм» выпускает инсулины ультракороткого, короткого, средней продолжительности и длительного действия — в общей сложности это восемь наименований лекарств.

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Артем Косенок

Вероника Догузова

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