Глава BioMarin уйдет в отставку спустя 18 лет на посту

Генеральный директор BioMarin Жан-Жак Бьенеме уйдет в отставку через 18 лет на своем посту. Его место займет глава Genentech Александр Харди.

Генеральный директор Genentech Александр Харди покидает свой нынешний пост и заменит Жан-Жака Бьенеме на посту руководителя BioMarin с 1 декабря этого года, сообщает FiercePharma.

Независимый член правления компании Ричард А. Мейер заявил, что смена руководства произошла после долгих лет планирования этого процесса и активного поиска преемника, со стороны Совета директоров BioMarin.

Генеральный директор Genentech соответствует всем требованиям как кандидат с «опытом обеспечения коммерческого роста и производственной эффективности», добавил Мейер, который теперь станет председателем Совета директоров компании.

Когда Бьенеме взял на себя управление BioMarin в 2005 году, компания ежегодно получала около 26 млн долл. от своего единственного продукта — ферментозаместительной терапии «Наглазим». Теперь, благодаря препарату для лечения карликовости Voxzogo и генной терапии от гемофилии А Roctavian BioMarin добилась роста прибыли. Продажи компании в III квартале составили 581,3 млн долл., что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.

Новый глава BioMarin «воодушевлен огромным потенциалом портфолио» компании и «предстоящей возможностью раскрыть потенциал Voxzogo и Roctavian».

«Для меня было большой честью руководить исключительно талантливой командой BioMarin на протяжении последних 18 лет, мы вместе работали над созданием лекарств, которые изменили уход за людьми с генетическими заболеваниями и превратили BioMarin в успешную компанию», — заявил Бьенеме.

Фото: gene.com

Николай Соколов

pharmvestnik