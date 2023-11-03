Путин поручил обеспечить детей системами непрерывного мониторинга глюкозы

Президент поручил правительству обеспечить детей системами непрерывного мониторинга глюкозы. Срок исполнения — 1 декабря 2023 года. Ранее СМИ и «Народный фронт» сообщали о трудностях с поставками таких систем, а главе Минздрава поручили за короткий срок решить вопрос.

Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медизделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) в крови. Такое поручение дано по итогам совещания с членами правительства, сообщается на сайте Кремля. Срок исполнения — 1 декабря 2023 года.

Также Минздраву до 15 декабря того же года поручено обеспечить определение потребности больных сахарным диабетом в системах НМГ и направить соответствующие материалы в Минпромторг. В свою очередь Минпромторг должен обеспечить в 2024 году производство таких систем в объеме не меньшем, чем определил Минздрав.

В сентябре СМИ сообщали о трудностях с поставками средств НМГ. Часть комплектующих попала в обнародованный США ограничительный список, и теперь их ввоз в Россию затруднен. В Минздраве в свою очередь заявили, что никаких сложностей нет: поставки идут в соответствии с заключенными контрактами. Также и «Народный фронт» в ходе опроса узнал о проблемах с доступностью медизделий для диабетиков. Более 70% пациентов с диагнозом «диабет» отмечали нехватку устройств для непрерывного мониторинга глюкозы, а более 80% указывали на дефицит расходников к ним. Президент попросил главу Минздрава Михаила Мурашко разобраться с доступностью медизделий для диабетиков и представить через неделю предложения по решению проблемы.

В октябре Минздрав предложил при закупках медицинских изделий для диабетиков при эквивалентных технологических характеристиках отдавать предпочтение продукции отечественных производителей. Ведомство разработало правила выделения средств на оснащение больниц и эндокринологических центров такими медизделиями. Правительство утвердило соответствующее постановление.

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Артем Косенок

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