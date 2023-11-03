«Промомед» создаст производство биоаналогов патентованных ЛП за 4,3 млрд рублей в Москве

Фармкомпания «Артселленс», входящая в группу компаний «Промомед», получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва”». Здесь компания планирует построить научно-исследовательскую лабораторию для разработки лекарств, в том числе биоаналогов защищенных патентами препаратов. Об этом сообщается на официальном сайте московской мэрии.

Уточняется, что научно-исследовательская лаборатория с опытно-производственным участком для разработки оригинальных лекарств появится на площадке «Печатники», а производство биоаналогов патентованных препаратов для лечения социально значимых заболеваний – на площадке «Алабушево». Инвестиции в проект составят около 4,3 млрд рублей, а город получит 400 новых рабочих мест.

«На первом этапе реализации проекта предприятие будет производить дженерики для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, их локализация составит от 60 до 85%», – приводятся в сообщении слова главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

gxpnews