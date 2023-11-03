Gedeon Richter начнет поставки аналогов ЛП от диабета второго типа

Венгерская Gedeon Richter объявила о выводе на российский рынок трех препаратов-дженериков от диабета второго типа. Их производители – MSD и Novartis – ограничили свою деятельность в России. Об этом сообщают «Ведомости».

Речь идет о препаратах «Ситадиаб» с действующим веществом «ситаглиптин» (оригинальный препарат «Янувия» от MSD), «Агарта» с действующим веществом «вилдаглиптин» (оригинальный препарат «Галвус» от Novartis) и «Агарта Мет» с комбинацией «вилдаглиптина» и «метформина гидрохлорида» (оригинальный препарат «Галвус Мет» от Novartis), предназначенных для нормализации уровня глюкозы в крови без риска развития гипогликемии и набора веса. Представитель Gedeon Richter рассказал, что поставки в Россию аналогов препаратов уже начались.

В пресс-службе Gedeon Richter на вопрос GxP News об объемах поставок, а также о дальнейших планах по выводу препаратов на российский рынок не ответили. «Препараты, которые поставляли на российский рынок компании MSD и Novartis <…> в двукратно меньшем объеме поставляются в Россию с прошлого октября. И, безусловно, потребность в этих препаратах есть», – пояснили в компании.

Кроме того, в Gedeon Richter заметили, что, несмотря на специализацию на препаратах для женского здоровья и центральной нервной системы, компания не в первый раз закрывает потребности российского рынка препаратами из других областей.

«Мы фармацевтическая компания, социально ответственная, но мы бизнес. <…> Мы очень давно, еще с советских времен, известны своими качественными дженериками. И не первый раз, когда такая ситуация возникает на рынке, мы закрываем своими препаратами те потребности, которые существуют», – дополнили в Gedeon Richter.

gxpnews