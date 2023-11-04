DSM Group представила рейтинг фармдистрибьюторов по итогам третьего квартала

Первые три места в рейтинге фармдистрибьюторов по итогам девяти месяцев 2023 года занимают «Протек», «Пульс» и «Катрен». Таковы результаты мониторинга аналитической компании DSM Group, которые находятся в распоряжении GxP News.

События, происходящие на фармрынке в последнее время, оказывают заметное влияние на состав рейтинга дистрибьюторов и положение основных игроков, отмечают эксперты компании. Так, из списка крупнейших оптовых компаний исчезли «Биотэк» и «Профитмед». Помимо этого, в 2023 году со сложностями столкнулся пермский дистрибьютор «Годовалов», в результате чего осенью оптовик принял решение о ликвидации юрлица. При этом закрываются точки сети «Аптека от склада», которые также входили в общую структуру с компанией «Годовалов».

Также возможно, что дистрибьютор «Магнит Фарма» в скором времени не будет представлен на рынке: собственники заявили о вероятном закрытии оптового подразделения компании.

«Собственный дистрибьютор нужен был „Магниту” для запуска своей аптечной сети и обслуживания сети „Магнит Косметик”, но теперь эти форматы работают самостоятельно», – сообщили в DSM Group.

Дальнейшее развитие компании также будет направлено на онлайн-форматы. Для этого «Магнит» приобретет 100% долей ООО «КазаньЭкспресс», которыми владеет в том числе «AliExpress Россия» (56,3%). На базе KazanExpress «Магнит» планирует запустить собственный маркетплейс «Магнит маркет», рассказали в компании.

Заметное влияние на положение и долю игроков в 2023 году оказывает госсегмент. Снижение объемов, связанное с уменьшением лекарств, необходимых для лечения COVID-19, приводит к тому, что дистрибьюторы с высокой долей в тендерных закупках демонстрируют отрицательные приросты и теряют долю на рынке.

За девять месяцев 2023 года объем фармацевтического рынка России составил 1074 млрд рублей (в ценах дистрибьюторов), что на 7,8% ниже, чем в 2022 году. Рынок вышел в ноль по итогам января – сентября, заключили эксперты.

За этот период совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 77,7%, что почти на 5% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Топ-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, девять месяцев 2023 года

Ранг Дистрибьютор Объем, млрд руб. Прирост Доля 1 Протек 238,0 14% 15,4% 2 Пульс 233,1 4% 15,1% 3 Катрен 224,7 8% 14,6% 4 Р-Фарм 114,1 -18% 7,4% 5 Гранд Капитал 110,2 17% 7,1% 6 БСС 71,2 -8% 4,6% 7 Фармкомплект 64,9 5% 4,2% 8 Ирвин 2 54,9 15% 3,6% 9 Фармимэкс 52,9 26% 3,4% 10 Ланцет 34,8 -2% 2,3% 11 Ассоциация «Асфадис» 33,2 6% 2,2% 12 Агроресурсы 29,4 7% 1,9% 13 Авеста Фармацевтика 28,2 -10% 1,8% 14 ГК «Евросервис» 17,4 13% 1,1% 15 ИнтерЛек 16,0 8% 1,0% 16 Фармстор 13,8 -11% 0,9% 17 Здравсервис 13,0 -21% 0,8% 18 Магнит Фарма 12,6 -30% 0,8% 19 Медипал-Онко 11,3 31% 0,7% 20 Фармсервис 11,1 8% 0,7%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства

По итогам девяти месяцев в коммерческом сегменте первое место вернул себе «Пульс», а в госсегменте «Р-Фарм».

Топ-10 дистрибьюторов по сегментам

Аптечный сегмент Государственные закупки Ранг Дистрибьютор Млрд руб. Доля Дистрибьютор Млрд руб. Доля 1 Пульс 220,7 22,1% Р-Фарм 56,5 10,4% 2 Катрен 212,1 21,3% Ирвин 2 53,6 9,8% 3 Протек 197,5 19,8% Фармимэкс 40,8 7,5% 4 Гранд Капитал 104,7 10,5% БСС 35,2 6,5% 5 Фармкомплект 58,2 5,8% Протек 23,8 4,4% 6 БСС 32,3 3,2% Ланцет 12,2 2,2% 7 Агроресурсы 29,4 2,9% Медипал-Онко 11,3 2,1% 8 Авеста Фармацевтика 24,1 2,4% Северо-Запад 10,1 1,9% 9 Ассоциация «Асфадис» 19,4 1,9% Фармсервис 10,0 1,8% 10 Магнит Фарма 12,6 1,3% Фармстор 9,5 1,7%

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