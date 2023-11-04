DSM Group представила рейтинг фармдистрибьюторов по итогам третьего квартала

Первые три места в рейтинге фармдистрибьюторов по итогам девяти месяцев 2023 года занимают «Протек», «Пульс» и «Катрен». Таковы результаты мониторинга аналитической компании DSM Group, которые находятся в распоряжении GxP News.
События, происходящие на фармрынке в последнее время, оказывают заметное влияние на состав рейтинга дистрибьюторов и положение основных игроков, отмечают эксперты компании. Так, из списка крупнейших оптовых компаний исчезли «Биотэк» и «Профитмед». Помимо этого, в 2023 году со сложностями столкнулся пермский дистрибьютор «Годовалов», в результате чего осенью оптовик принял решение о ликвидации юрлица. При этом закрываются точки сети «Аптека от склада», которые также входили в общую структуру с компанией «Годовалов».
Также возможно, что дистрибьютор «Магнит Фарма» в скором времени не будет представлен на рынке: собственники заявили о вероятном закрытии оптового подразделения компании.
«Собственный дистрибьютор нужен был „Магниту” для запуска своей аптечной сети и обслуживания сети „Магнит Косметик”, но теперь эти форматы работают самостоятельно», – сообщили в DSM Group.
Дальнейшее развитие компании также будет направлено на онлайн-форматы. Для этого «Магнит» приобретет 100% долей ООО «КазаньЭкспресс», которыми владеет в том числе «AliExpress Россия» (56,3%). На базе KazanExpress «Магнит» планирует запустить собственный маркетплейс «Магнит маркет», рассказали в компании.
Заметное влияние на положение и долю игроков в 2023 году оказывает госсегмент. Снижение объемов, связанное с уменьшением лекарств, необходимых для лечения COVID-19, приводит к тому, что дистрибьюторы с высокой долей в тендерных закупках демонстрируют отрицательные приросты и теряют долю на рынке.
За девять месяцев 2023 года объем фармацевтического рынка России составил 1074 млрд рублей (в ценах дистрибьюторов), что на 7,8% ниже, чем в 2022 году. Рынок вышел в ноль по итогам января – сентября, заключили эксперты.
За этот период совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 77,7%, что почти на 5% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Топ-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, девять месяцев 2023 года
|Ранг
|Дистрибьютор
|Объем, млрд руб.
|Прирост
|Доля
|1
|Протек
|238,0
|14%
|15,4%
|2
|Пульс
|233,1
|4%
|15,1%
|3
|Катрен
|224,7
|8%
|14,6%
|4
|Р-Фарм
|114,1
|-18%
|7,4%
|5
|Гранд Капитал
|110,2
|17%
|7,1%
|6
|БСС
|71,2
|-8%
|4,6%
|7
|Фармкомплект
|64,9
|5%
|4,2%
|8
|Ирвин 2
|54,9
|15%
|3,6%
|9
|Фармимэкс
|52,9
|26%
|3,4%
|10
|Ланцет
|34,8
|-2%
|2,3%
|11
|Ассоциация «Асфадис»
|33,2
|6%
|2,2%
|12
|Агроресурсы
|29,4
|7%
|1,9%
|13
|Авеста Фармацевтика
|28,2
|-10%
|1,8%
|14
|ГК «Евросервис»
|17,4
|13%
|1,1%
|15
|ИнтерЛек
|16,0
|8%
|1,0%
|16
|Фармстор
|13,8
|-11%
|0,9%
|17
|Здравсервис
|13,0
|-21%
|0,8%
|18
|Магнит Фарма
|12,6
|-30%
|0,8%
|19
|Медипал-Онко
|11,3
|31%
|0,7%
|20
|Фармсервис
|11,1
|8%
|0,7%
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
По итогам девяти месяцев в коммерческом сегменте первое место вернул себе «Пульс», а в госсегменте «Р-Фарм».
Топ-10 дистрибьюторов по сегментам
|Аптечный сегмент
|Государственные закупки
|Ранг
|Дистрибьютор
|Млрд руб.
|Доля
|Дистрибьютор
|Млрд руб.
|Доля
|1
|Пульс
|220,7
|22,1%
|Р-Фарм
|56,5
|10,4%
|2
|Катрен
|212,1
|21,3%
|Ирвин 2
|53,6
|9,8%
|3
|Протек
|197,5
|19,8%
|Фармимэкс
|40,8
|7,5%
|4
|Гранд Капитал
|104,7
|10,5%
|БСС
|35,2
|6,5%
|5
|Фармкомплект
|58,2
|5,8%
|Протек
|23,8
|4,4%
|6
|БСС
|32,3
|3,2%
|Ланцет
|12,2
|2,2%
|7
|Агроресурсы
|29,4
|2,9%
|Медипал-Онко
|11,3
|2,1%
|8
|Авеста Фармацевтика
|24,1
|2,4%
|Северо-Запад
|10,1
|1,9%
|9
|Ассоциация «Асфадис»
|19,4
|1,9%
|Фармсервис
|10,0
|1,8%
|10
|Магнит Фарма
|12,6
|1,3%
|Фармстор
|9,5
|1,7%