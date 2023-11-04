Roche получила положительные результаты III фазы КИ ЛП для лечения миодистрофии Дюшенна

Компания объявила основные результаты глобального рандомизированного двойного слепого исследования EMBARK фазы III препарата деландистроген моксепарвовек-рокл (торговое наименование ELEVIDYS™) у амбулаторных пациентов в возрасте 4-7 лет с мышечной дистрофией Дюшенна (МДД).

У пациентов, получавших деландистроген моксепарвовек-рокл, общий балл амбулаторной оценки по шкале Северная Звезда (NSAA) через 52 недели после начала лечения улучшился на 2,6 балла по сравнению с 1,9 баллами у пациентов, получавших плацебо. (0.65; n=125; P=0.24).

Для всех основных заранее заданных и рассчитанных по времени вторичных функциональных конечных точек: время подъема с пола и тест ходьбы на 10 метров, – наблюдались клинически и статистически значимые улучшения на фоне терапии. Обе конечные точки являются прогностическими факторами прогрессирования заболевания и потери способности ходить. «В области лечения болезни Дюшенна все еще остаются незакрытые потребности для терапии пациентов. Мы удовлетворены последовательными и значимыми результатами, которые мы видим во всех вторичных функциональных конечных точках исследования препарата деландистроген моксепарвовек-рокл – инновационной генной терапии», – говорит Леви Гарруэй, главный медицинский директор и глава глобального подразделения по разработке лекарственных препаратов компании Roche.«Мы продолжим работу и проанализируем полученные данные исследования EMBARK. Мы искренне признательны юным пациентам и их семьям, пациентскому сообществу, всем тем, кто был вовлечен в эту важную исследовательскую инициативу».

gxpnews