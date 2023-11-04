Минздрав одобрил онкологический ЛП AstraZeneca

Компания AstraZeneca получила регистрационное удостоверение на препарат Imjudo (МНН тремелимумаб). ЛП применяется в комбинации с дурвалумабом для терапии неоперабельного гепатоцеллюлярного рака (нГЦР). Данны об этом опубликованы на сайте ГРЛС.

Тремелимумаб — человеческое моноклональное антитело. Этот препарат подавляет активность CTLA-4, способствуя активации Т-лимфоцитов, инициируя иммунный ответ на опухоль и стимулируя гибель опухолевых клеток.

Препарат выпускается в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл. Он противопоказан детям, беременным и кормящим женщинам.

Ранее стало известно, что AstraZeneca запланировала проведение в России второй фазы предрегистрационного исследования препарата на основе моноклональных антител для профилактики COVID-19.

gxpnews