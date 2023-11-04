Стартовали КИ разработанного «Р-Фарм» ЛП от средиземноморской лихорадки

На базе Первого МГМУ им. И. М. Сеченова начались клинические исследования оригинального препарата гофликицепт, разработанного группой компаний (ГК) «Р-Фарм». Средство предназначено для лечения взрослых пациентов с семейной средиземноморской лихорадкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГК.

Гофликицепт – инновационный белковый препарат, инактивирующий цитокин интерлейкин-1β (ИЛ-1), который играет основную роль в развитии средиземноморской лихорадки. Если в ходе исследования будут подтверждены его эффективность и безопасность, врачи получат дополнительный вариант выбора при планировании лечения пациентов с семейной средиземноморской лихорадкой, которым не помогла стандартная для этого заболевания терапия колхицином.

Примечательно, что препарат уже изучали на пациентах с другими ИЛ-1-опосредованными заболеваниями, в том числе подагрой и идиопатическим рецидивирующим перикардитом. «Мы рассчитываем, что оригинальная разработка нашей компании, которая уже успешно прошла клинические испытания по ряду других нозологий, также станет надежным терапевтическим инструментом для пациентов, страдающих от семейной средиземноморской лихорадки», – приводятся в сообщении слова медицинского директора «Р-Фарм» Михаила Самсонова.

Семейная средиземноморская лихорадка – редкое генетическое аутовоспалительное заболевание, которое проявляется периодическими подъемами температуры, болями в животе, грудной клетке и суставах. Если это заболевание не лечить, может развиться тяжелое осложнение – системный АА-амилоидоз с поражением почек и других органов.

gxpnews