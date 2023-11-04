Безвозмездную передачу патента не будут облагать налогом

Президент подписал закон, согласно которому безвозмездную передачу патента не будут облагать налогом. Документ был разработан Минэкономразвития и будет действовать в отношении физлиц и юрлиц.

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан и компании от налогов при безвозмездном получении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по решению государства. Соответствующий федеральный закон № 523-ФЗ от 02.11.2023 опубликован на портале правовой информации.

Документ разработан Минэкономразвития в рамках механизма «Трансформация делового климата» в сфере интеллектуальной собственности, сообщали ранее в пресс-службе Роспатента.

Льгота будет действовать в трех случаях:

1. Когда государство само является правообладателем и передает патент или дает лицензию предприятию или гражданину. Например, когда государству принадлежат права на препарат от гепатита B, ВИЧ или коронавируса. Оно дает безвозмездную лицензию на этот препарат фармацевтическому заводу, чтобы обеспечить выпуск нужного населению лекарства. В этом случае заводу не придется платить налог.

2. Когда государство передает патент или дает лицензию предприятию, если интеллектуальная собственность нужна для выполнения нового госзаказа. Таким образом, компании, которая планирует поставить на баланс лицензию на результат интеллектуальной деятельности (например, технологию или уникальный дизайн), не нужно будет платить налог.

3. Правообладатель, чей результат интеллектуальной деятельности создан за счет средств государства, обязан в течение двух лет коммерциализировать разработку. Если это не происходит, он должен безвозмездно отдать патент лицу, способному его использовать. Законопроект предусматривает освобождение от налога получателя прав.

Сейчас, согласно налоговому законодательству, физлица, которые безвозмездно получают права на результат интеллектуальной собственности, должны заплатить налог НДФЛ, а юрлица — налог на прибыль.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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