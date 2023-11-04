Чистая прибыль GSK для акционеров по итогам квартала снизилась в 10 раз

GSK сообщила, что по итогам III квартала акционеры получат в 10 раз меньше дохода. При этом сама компания показывает хороший рост продаж, в том числе благодаря высоким показателям вакцинного подразделения.

В отчете о прибылях и убытках за III квартал этого года GSK заявила о снижении прибыли акционеров в 10 раз. Они получат 1,5 млн фунтов стерлингов вместо 10,8 млн годом ранее.

При этом общий объем продаж без учета продуктов, предназначенных для лечения COVID-19, вырос почти на 10% за год, до 8,1 млрд фунтов стерлингов. Таких результатов компания достигла, в частности, благодаря новой вакцине против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) Arexvy.