«Нижфарм» вышел из группы Stada

«Нижфарм» вышел из группы Stada и теперь будет действовать как отдельная компания. При этом у них остается общий владелец.

Новым владельцем АО «Нижфарм» стала люксембургская Nidda Lynx S.A R.L. Об этом свидетельствуют данные СПАРК. Изменения произошли 1 ноября 2023 года. Прежде российской компанией владела Stada Arzneimittel AG.

Теперь «Нижфарм» будет действовать как самостоятельное юридическое лицо, при этом и Stada, и «Нижфарм» останутся в структуре группы Nidda. Это следует из внутреннего сообщения компании для сотрудников, с которым ознакомился «ФВ». Его подлинность подтвердили два источника, близких к компании. В пресс-службе компании «Нижфарм» информацию не прокомментировали.

Утверждается, что в результате такого решения российский бизнес «получит больше свободы действий и управлять им станет проще», а решения теперь будут приниматься быстрее, что отвечает интересам российских пациентов и потребителей.

«Нижфарм» сохранит в штате имеющихся сотрудников и все производственные площадки в России, заверяется в сообщении.

При этом утверждается, что Stada в качестве еще одной дочерней структуры группы Nidda будет продолжать поставки «Нижфарме» всех доступных материалов по заказам.

Один из собеседников «ФВ» предположил, что решение принято для подготовки компании к продаже.

По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, процедура носит технический характер, чтобы избежать проблем в связи с санкционными ограничениями и продолжать вести бизнес в России. «Вариант продажи, конечно, можно предполагать, но его вероятность, я думаю, крайне низкая», — указал он.

Stada приобрела ОАО «Нижфарм»в 2005 году за 80,5 млн евро.

Как сообщал «ФВ», в 2017 году консорциум частных инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven при помощи совместного предприятия Nidda Healthcare Holding AG вошел в капитал Stada AG. Тогда Nidda приобрела 64% акций, в 2020 году она выкупила все акции Stada AG.

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

Елена Калиновская

pharmvestnik