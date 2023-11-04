Продажи Eli Lilly и Novo Nordisk выросли в III квартале благодаря препаратам от диабета

Продажи Eli Lilly и Novo Nordisk в III квартале этого года выросли благодаря препаратам для лечения диабета. Mounjaro, Wegovy и «Оземпик» широко используются офф-лейбл для снижения веса. Официально же FDA одобрило лечение ожирения только Wegovy, заявка Mounjaro находится на рассмотрении.

Благодаря препарату для лечения диабета Mounjaro доходы Eli Lilly в III квартале этого года выросли на 37%. Они достигли 9,5 млрд долл. по сравнению с 6,9 млрд годом ранее, сообщается на сайте производителя.

За III квартал Mounjaro принес компании 1,41 млрд долл. Препарат был одобрен в США в мае 2022 года, и объем продаж за аналогичный период прошлого года составил всего 97,3 млн долл. Ожидается, что к концу этого года Mounjaro получит одобрение в США в качестве средства для лечения ожирения.

Финансовый директор Lilly Анат Ашкенази заявила, что компания занимается еженедельным наращиванием производственных мощностей для Mounjaro и ожидает, что эта тенденция продолжится и в 2024 году. Lilly намерена к концу этого года удвоить прошлогодние поставки препарата.

Рост выручки также был обусловлен продажами препарата от рака молочной железы «Верзенио», которые за квартал выросли на 68%, до 1,04 млрд долл. Продажи «Джардинс» против диабета в III квартале выросли на 22%, до 700 млн долл. Квартальные продажи самого продаваемого лекарства от диабета «Трулисити» составили 1,67 млрд долл., что ниже оценок аналитиков в 1,86 млрд.

В течение квартала Eli Lilly также продала права на olanzapine, что принесло 1,42 млрд долл. Препарат, продаваемый под торговой маркой Zyprexa, направлен на лечение психотических состояний, таких как шизофрения и биполярное расстройство.