Правительство утвердило перечень центров экспертизы малых технологических компаний

Правительство опубликовало распоряжение, которое утверждает перечень центров экспертизы малых технологических компаний. В него вошли три организации.

Правительство утвердило перечень центров экспертизы малых технологических компаний. Соответствующее распоряжение № 3051-р от 31.10.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступил в силу сегодня, 3 ноября 2023 года.

Согласно документу, в перечень попали ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», НО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».

В августе был утвержден закон об определении понятия «малая технологическая компания». Такие предприятия должны будут соответствовать сразу нескольким критериям, им будет оказываться господдержка и для них создадут специальный реестр. Признание предприятия малой технологической компанией осуществляется после ее заявления на основании результатов экспертизы.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik