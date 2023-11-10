Согласована цена на российский аналог гемостатического препарата от «Генериума»

Федеральная антимонопольная служба России согласовала стоимость дженерика гемостатического препарата «Энплейт» (ромиплостим) нидерландской Amgen. Цена на российский аналог, разработанный компанией «Генериум», составит 29,3 тысячи рублей. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Таким образом, стоимость отечественного дженерика под названием «Стимплейт» ниже на 16% по сравнению с референтным препаратом (34,9 тысячи рублей).

Ромиплостим – орфанный препарат, предназначенный для лечения первичной иммунной тромбоцитопении. Это заболевание характеризуется нарушением процесса свертывания крови из-за выработки в организме антител, разрушающих тромбоциты и препятствующих их образованию.

Средство входит в перечень ЖНВЛП, поэтому финансирование лечения пациентов производится за счет средств региональных бюджетов. По данным Минздрава РФ, распространенность заболевания в России составляет примерно 2,09 случая на 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что другая российская компания – «Герофарм» – также намерена зарегистрировать препарат с МНН ромиплостим. Такие данные озвучил гендиректор «Герофарма» Петр Родионов.

gxpnews