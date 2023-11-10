FDA вновь одобрило вонопразан после отзыва решения из-за примесей канцерогена

Американская фармкомпания Phathom Pharmaceuticals получила одобрение FDA на препарат от изжоги Voquezna (вонопразан), предназначенного для лечения хеликобактериоза и эрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Коммерческий выпуск Voquezna ожидается в декабре 2023 года.

Как заявили в компании, препарат стал первым кислотоподавляющим препаратом в США, продемонстрировавшим превосходство над стандартными ингибиторами протонной помпы по различным показаниям. По прогнозам аналитической компании GlobalData, в 2029 году объем продаж составит $1,8 млрд.

Первоначальное разрешение на применение Voquezna для лечения хеликобактериоза было выдано в мае 2022 года, но затем FDA отозвало это решение из-за обнаружения в коммерческих партиях следов вещества, вызывающего рак – n-нитрозамина, и запросило дополнительные исследования.

Согласно результатам нового исследования Phathom Pharmaceuticals, в котором приняли участие 1024 человека, предпринятые компанией меры по снижению содержания примесей оказались эффективны.

В августе 2023 года FDA выпустило новое отраслевое руководство по производству лекарств, которые могут содержать примеси нитрозаминов. В нем содержатся рекомендации по прогнозированию возможного мутагенного и/или канцерогенного потенциала, что позволяет определить безопасные пределы допустимого потребления таких лекарств.

gxpnews