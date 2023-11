Доходы Eli Lilly в III квартале 2023 выросли на 37%

Выручка компании в третьем квартале составила $9,50 млрд, что на 37% больше, чем за тот же период год назад. Eli Lilly смогла добиться такого роста благодаря повышенным продажам Mounjaro, Verzenio и Jardiance, а также продаже прав на olanzapine. Продажи антител против COVID-19 упали на 100% по сравнению с $386,6 млн в 3-ем квартале 2022 года.

За III квартал Mounjaro принес компании $ 1,41 млрд долл, Verzenio $1,0 млрд (на 68%) и Jardiance $700,8 млн (на 22%) , а также $1,4 млрд от продажи прав на портфель olanzapine (Zyprexa). Продажи Taltz выросли на 9% и составили $744,2 млн. Продажи Humalog упали на 12% до $395,4 млн из-за снижения цен реализации. Продажи Olumiant составили 231,4 миллиона штук, что на 27% больше за квартал.

В этом квартале компания завершила приобретение компаний DICE Therapeutics, Inc., Versanis Bio, Inc., Emergence Therapeutics AG и Sigilon Therapeutics, Inc., а также признала приобретенные затраты на незавершенные исследования и разработки (IPR&D) на сумму $2,98 млрд. «По сути, это будущая стоимость заключенных нами сделок по развитию бизнеса», — заявил в четверг генеральный директор Eli Lilly Дэвид Рикс (David Ricks) в программе «Squawk Box» CNBC.

Финансовый директор Lilly Анат Ашкенази заявила, что компания занимается еженедельным наращиванием производственных мощностей для Mounjaro и ожидает, что эта тенденция продолжится и в 2024 году. Lilly намерена к концу этого года удвоить прошлогодние поставки препарата.

Расходы на НИОКР за квартал выросли на 34% до $2,4 млрд. Прогресс в разработке включал одобрение FDA препарата Omvoh для лечения взрослых с активным язвенным колитом средней и тяжелой степени и расширенное показание к применению Jardiance у взрослых с хронической болезнью почек, а также положительные результаты mirikizumab в КИ VIVID-1 фазы 3, в котором оценивалась безопасность и эффективность для лечения взрослых с умеренной и тяжелой формой болезни Крона.

В течение квартала Eli Lilly также продала права на olanzapine, что принесло 1,42 млрд долл. Препарат, продаваемый под торговой маркой Zyprexa, направлен на лечение психотических состояний, таких как шизофрения и биполярное расстройство.

