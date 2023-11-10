На развитие Федерального центра биотехнологий в Мордовии направят 20 млрд рублей

Работу по подготовке центра анонсировали в июле 2023 года. Тогда Здунов говорил, что там планируют организовать полный цикл производства биотехнологических препаратов для обеспечения «лекарственной безопасности» России.

Индустриальным партнером в создании центра выступает «Промомед», об этом сообщал в июле председатель совета директоров ГК Петр Белый. «Результаты деятельности центра будут доступны всем заинтересованным сторонам. <…> В центре будут создаваться биологические препараты, которые открывают новую эру в лечении большой группы заболеваний, которые раньше считались неизлечимыми», – заявил Белый.

Партнером развития центра является Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Там на профильной кафедре будут обучать специалистов для работы в центре биотехнологий.

Другие детали проекта – конкретизацию источников финансирования, планируемую мощность производства и номенклатуру препаратов, формат участия в проекте каждого из партнеров – стороны не раскрывают. Vademecum направил запрос в аппарат главы Республики Мордовии, ГК «Промомед» и Мордовский госуниверситет.