Правительство изменило правила предоставления грантов «Кругу добра»

Правительство внесло изменения в правила предоставления грантов фонду «Круг добра». Нововведение начнет действовать с 1 января 2024 года.

Правительство внесло изменения в правила предоставления грантов фонду «Круг добра». Соответствующее постановление № 1856 от 03.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Так, согласно документу, теперь результатами предоставления гранта станут количество случаев оказания медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, а также число приобретенных упаковок препаратов, медизделий и технических средств реабилитации. Сейчас учитывается количество детей, получивших медицинскую помощь или обеспеченных лекарственными средствами, медизделиями и средствами реабилитации. В новой версии документа эти пункты отнесены к целевым показателям, отражающим результаты предоставления гранта.

Отчет о расходах и достижении значений результатов фонд будет предоставлять посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Фото: ArthurHidden/ru.freepik.com

Артем Косенок

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