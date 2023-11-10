Производство индийских лекарств могут локализовать на Сахалине

Правительство Сахалинской области намерено локализовать производство индийских фармпрепаратов на территории острова. Сотрудничество стран в этом направлении обсуждалось в ходе визита делегации Сахалинской области в Нью-Дели 2 ноября 2023 года, сообщается на сайте регионального правительства.

В столице Индии сахалинская делегация провела ряд встреч с фармацевтическими компаниями, которые изготавливают первичное сырье для лекарств и сами препараты. «Сотрудничество с индийскими фармацевтическими компаниями позволит не только предотвратить угрозу возникновения дефицита медикаментов, но и даст людям возможность выбора между несколькими странами-производителями с разной ценовой политикой», – приводятся в сообщении слова главы региона Валерия Лимаренко.

Он уточнил, что, применяя «индийские технологии», на территории Сахалина удастся наладить производство многих лекарств, при этом снизив их цену относительно доставляемой из-за рубежа аналогичной продукции. Проект создания фармпроизводства в российском регионе требует тщательной проработки, поэтому в ближайшие месяцы индийская делегация с ответным визитом посетит Сахалинскую область, и тогда стороны уже более детально обсудят этот вопрос.

Ранее сообщалось, что индийская компания ООО «Эдвансд ЛайфСайенс» намерена разместить фармацевтическое производство на территории особой экономической зоны «Дубна» в Московской области. Инвестиции в проект, предполагающий производство фармсубстанций и готовых лекарств, предназначенных для терапии рака легких, молочной железы, щитовидной железы и других онкозаболеваний, превышают 1 млрд рублей.

При этом российские власти весьма скептически относятся к индийским лекарствам. Так, например, Минздрав РФ выступает против включения медикаментов из Индии в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту, и закупки их на рупии по причине низкого качества поставляемых индийских лекарств.

gxpnews