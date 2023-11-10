«ПСК Фарма» вложит 5 млрд рублей в развитие производства в ОЭЗ «Дубна»

«ПСК Фарма» расширяет производство на своем предприятии в ОЭЗ «Дубна» в Московской области. Новый научно-исследовательский и производственный фармацевтический комплекс, на строительство которого потребуется 5 млрд рублей, планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, сообщает пресс-служба подмосковного Главгосстройнадзора.

«Проверили начальный этап работ: по устройству котлована для фундамента», – уточняется в сообщении. Площадь четырехэтажного объекта составит 31 000 кв. м.

Комплекс будет включать три смежных блока: онкоблок по изготовлению препаратов (3,7 млн таблеток, 1,3 млн капсул и около 70 тысяч флаконов ежегодно), отдел упаковки и склад.

Ранее сообщалось, что Фонд развития промышленности выделит «ПСК Фарма» 500 млн рублей на создание импортозамещающего производства биологических субстанций общим объемом 30 кг в год. Общий бюджет проекта составляет 1 млрд рублей.

«В условиях экономических санкций запуск производства биологических субстанций обеспечит рынок необходимым сырьем, снизит импортозависимость и в конечном итоге увеличит доступность необходимых медикаментов для российских пациентов», – говорила в 2022 году генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

gxpnews