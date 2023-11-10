Moderna приступила к строительству фармзавода в Китае

Американская Moderna приступила к строительству фармацевтического завода на территории Китая. Объем инвестиций в проект оценивается в $500 млн. Объект станет первым предприятием Moderna в стране, сообщает агентство Xinhua.

На территории предприятия, которое появится в шанхайском промышленном парке «Синьчжуан», предусмотрены научно-исследовательское подразделение и производственные мощности. Производимые на заводе препараты будут предназначены только для китайского народа.

В сообщении отмечается, что строительство фармзавода последовало за подписанием трехстороннего соглашения о стратегическом сотрудничестве, состоявшимся 5 июля. Согласно договору, Шанхайская муниципальная комиссия по экономике и информатизации, правительство шанхайского района Минхан и компания Moderna будут реализовывать совместные проекты в области исследований, разработок и коммерциализации биофармацевтических препаратов.

Выход на рынок Китая является попыткой Moderna сохранить положение на рынке на фоне падения заболеваемости COVID-19 и снижения интереса к теме коронавирусной пандемии. В 2022 году чистая прибыль американской компании составила $8,4 млрд, что на 31,5% ниже по сравнению с $12,2 млрд в предыдущем году.

Moderna инвестирует в новые проекты, в основе которых лежит технология мРНК (применялась при создании вакцин против коронавирусной инфекции), так как именно она стала катализатором роста популярности фармкомпании в пиковые периоды распространения COVID-19 в мире.

gxpnews