Индийская Zydus получила одобрение FDA на два ЛП от диабета второго типа

Индийская компания Zydus Lifesciences Limited объявила, что FDA одобрило ее заявки на два пероральных средства: Zituvio (ситаглиптин) в дозировках 25, 50 и 100 мг и Zituvimet (ситаглиптин + метформина гидрохлорид) в дозировках 50 мг/500 мг и 50 мг/1000 мг. Препараты могут применяться при диабете второго типа в качестве дополнения к диете и физическим упражнениям для улучшения гликемического контроля.

«Одобрение [заявок] предоставляет системам здравоохранения доступный вариант лечения, позволяющий снизить темпы роста расходов на лекарства и улучшить финансовую устойчивость программ здравоохранения», – заявил управляющий директор Zydus доктор Шарвил Патель.

По данным аналитической компании IQVIA, в США рынок ингибиторов дипептидилпептидазы 4 (ДПП-4), к которым относятся оба препарата Zydus, и их комбинаций составляет $10 млрд. Оригинальный препарат Januvia от MSD вошел в список лекарств, которые в первую очередь подлежат уменьшению стоимости в соответствии с положением закона о снижении инфляции. Согласно документу, власти США оставили за собой право регулировать цены на некоторые из наиболее дорогостоящих препаратов.

gxpnews