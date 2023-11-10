Росздравнадзор: нам удалось наладить российское производство медизделий

Количество отказов в регистрации медизделий сократилось более чем на треть в 2023 году. Этого удалось достичь в том числе благодаря Постановлению Правительства РФ № 299 от 18 марта 2020 года и Постановлению Правительства РФ № 552 от 19 сентября 2022 года. Об этом в ходе III Всероссийского форума с международным участием «Обращение медицинских изделий Novamed – 2023» сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

«Упрощение процедуры регистрации позволяет нам снижать количество отказов в регистрации медизделий. Они уменьшились на 35% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Благодаря принятым Правительством РФ мерам сегодня наблюдается рост активности российских производителей различных видов медицинских изделий, в том числе высокорисковых», – пояснила она.

На сегодняшний день, по ее словам, наблюдается рост количества таких регистраций на 24% по сравнению с прошлым годом. Если в 2021 году доля отечественного производства в рамках регистрируемой медтехники составляла всего 26%, то только в 2022 году она достигла 46%, а на сегодняшний день уже более 50%, отметила Самойлова.

Эти цифры говорят об активном развитии отечественной медицинской промышленности, считает глава Росздравнадзора. Позитивные тенденции позволяют обеспечить стабильность рынка и систему здравоохранения в целом. Что, в свою очередь, обеспечивает импортозамещение в этой области, подчеркнула руководитель ведомства.

Она также сообщила, что все большей популярностью пользуется процедура регистрации медизделий по законодательству ЕАЭС. «Вступившие в силу особенности обращения, которые были введены постановлением № 552, определили возможность ускоренного получения разрешения на временное обращение медицинского изделия в случае, если оно относится к виду, включенному межведомственной комиссией в особый перечень. <…> Положительная динамика от введения данного механизма очевидна. Нам, конечно же, удалось наладить российское производство и обеспечить поставки из дружественных стран», – заключила она.

gxpnews