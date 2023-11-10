GC Biopharma планирует выпуск первой в мире рекомбинантной вакцины от сибирской язвы

Южнокорейская GC Biopharma разработала вакцину против сибирской язвы совместно с Корейским агентством по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). В случае одобрения препарата корейским Министерством безопасности пищевых продуктов и медикаментов (MFDS) GC1109 станет первой в мире рекомбинантной вакциной против этого заболевания.

Активным фармацевтическим ингредиентом вакцины GC1109 является протективный антиген, созданный по технологии рекомбинантной ДНК. Антитела, индуцированные вакциной, нейтрализуют токсины сибирской язвы. Результаты клинических испытаний препарата продемонстрировали безопасность и иммуногенность внутримышечной дозы GC1109 у здоровых людей.

В компании отмечают, что летальность у зараженных сибирской язвой людей при отсутствии своевременного лечения достигает 97%. Поэтому изучать эффективность сибиреязвенной вакцины на людях неэтично.

В исследовании эффективности на животных GC1109 вызывала образование нейтрализующих антител, уровень которых оставался высоким даже через шесть месяцев после введения четвертой дозы вакцины, и обеспечивала высокую выживаемость при заражении спорами Bacillus anthracis.

Также в GC Biopharma отметили, что занимались разработкой вакцины с 2002 года в рамках исследовательского проекта, поддержанного KDCA, и «в целях подготовки к возможным биотеррористическим актам и последующему национальному кризису».

gxpnews