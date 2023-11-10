В РФ увеличены квоты на ввоз и производство ряда наркотических средств и психотропных веществ

Правительство России увеличило квоты на ввоз и производство ряда наркотических средств и психотропных веществ. Так, объем производства тебаина вырос в 23 раза. Также квоты увеличены на фентанил, клобазам и модафинил. Информация о постановлении № 1815 от 31.10.2023 опубликована на портале правовой информации. Документ вступил в силу.

Больше всего увеличены квоты на производство в России тебаина — в 23 раза. Количество выпускаемого средства повысили с 67,1 кг до 1,6 тонны. Также увеличены квоты на производство или ввоз фентанила (с 45 до 90 кг) и клобазама (с 20 до 60 кг). Кроме того, квоты выросли и на ввоз не зарегистрированного в России модафинила (с 17 до 100 кг), ФВ.

В России тебаин, фентанил и клобазам выпускает Московский эндокринный завод. В отличие от двух последних тебаин входит в состав комбинированного наркотического анальгетика «Омнопон» и отдельно на рынок не выпускается. По данным Росздравнадзора, с 2020 года на рынок вывели только семь серий препарата: одну в 2020 году и по две серии с 2021 по 2023 год ежегодно.

gxpnews