В США одобрен гель с тройной комбинацией веществ против акне от Bausch Health

Дерматологическое подразделение канадской Bausch Health – Ortho Dermatologics – в октябре 2023 года объявило о полученном одобрении FDA на препарат в форме геля для лечения угревой сыпи (акне вульгарис) у пациентов в возрасте от 12 лет и старше. Cabtreo сочетает в себе клиндамицина фосфат, адапален и бензоила пероксид.

В компании подчеркнули, что Cabtreo обладает тремя механизмами действия, сочетая в себе антибиотик, ретиноид и антибактериальное средство, и является первым одобренным FDA препаратом в такой комбинации. Ожидается, что гель будет доступен пациентам в первом квартале 2024 года.

“Лечение акне часто требует использования нескольких препаратов и режимов дозирования, что может создавать ряд проблем для пациентов. Препарат Cabtreo способен упростить дозирование за счет однократного ежедневного применения”, – приводятся в сообщении компании слова генерального директора компании Bausch Health Томаса Джея Аппио.

Одобрение препарата FDA было подтверждено данными двух 12-недельных многоцентровых рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, в которых приняли участие 363 пациента с акне. У половины участников за этот период времени количество невоспалительных и воспалительных элементов снизилось до 2-й степени в соответствии с глобальной оценкой тяжести.

Ранее в DSM Group сообщили о росте продаж средств, содержащих ретиноиды, в России. В настоящее время они являются самой востребованной группой препаратов для лечения угревой сыпи. За несколько лет их вес в структуре продаж вырос с 40% в рублях в 2019 году до 60% в 2022 году.

gxpnews