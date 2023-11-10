Бывшим сотрудникам НИИТФА запросили 9 и 10 лет колонии за сговор при сервисе медтехники

Следствие считает, что обвиняемые организовали преступную группу в декабре 2016 года. Они брали вознаграждение от компаний, работающих на рынке сервиса медтехники, в обмен на отказ от участия АО «НИИТФА» и АО «МФ «Радий» в аукционах на сервис медицинского радиологического оборудования. Размер гонорара участников схемы составлял 10% от стоимости контракта. Хотя оба АО, как заметило обвинение, занимали доминирующие позиции в указанной сфере закупок, контракты получали компании, у которых шансы на победу были минимальны.

Первым участником схемы, по данным обвинения, стал гендиректор ООО «МСМ» Дмитрий Трыкин, который с декабря 2016 по декабрь 2017 года передал 15,1 млн рублей. В общей сложности «МСМ» победил в 20 закупочных процедурах по техобслуживанию медоборудования и замене в нем запчастей в челябинском, алтайском и орловском областных онкологических диспансерах.

Вторым участником называется гендиректор новосибирского «Сибмер» и ООО «Радиационная техника» Сергей Кошечкин, с которым Александр Дорошенко в конце 2016 года за 4 млн рублей договорился о неучастии в 16 электронных торгах на сервис рентгенотерапевтических аппаратов Xstrahl в МРНЦ им. А.Ф. Цыба, онкологических диспансерах Орла, Алтайского и Приморского краев, Свердловской области и Камчатки.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки) возбуждено в июне 2019 года. В августе Чертановский суд Москвы арестовал Владимира Щенникова, специалиста Виталия Чарушина и Александра Дорошенко по подозрению в получении взятки. Позднее Виталию Чарушину была изменена мера пресечения, после чего он скрылся от следствия.

Помимо наказания за получение взяток, участникам схемы может грозить наказание за нарушение конкуренции. В начале августа 2020 года ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении ООО «Сибмер», ООО «Радиационная техника», АО «НИИТФА», ООО «МСМ» и АО «МФ «Радий». Ведомство подозревает поставщиков в поддержании цен на 475 торгах на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского радиологического оборудования. Общая сумма контрактов оценивается в 3 млрд рублей.