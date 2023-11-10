В Центре им. Гамалеи сделали новое заявление об эффективности «Спутника V»

В Центре им. Гамалеи сообщили, что уровень защиты «Спутника V» от COVID-19 изменился, но вакцина надежно защищает от летальных случаев и госпитализаций. Ожидается, что препарат будет готов поступить в гражданский оборот сразу после завершения КИ в декабре. Две недели назад директор центра заявил, что «Спутник» перестал защищать от коронавируса еще в январе 2023 года, а вакцина с обновленным составом появится не раньше марта.

Эффективность вакцины «Спутник V» с исходным антигенным составом против летальных случаев при заражении COVID-19 составляет 90%. Об этом сообщила заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Центра им. Гамалеи Инна Должикова, ее слова передает ТАСС. Совместно с Департаментом здравоохранения Москвы была проведена оценка эффективности препарата за весь период пандемии.

«Несмотря на то что уровень защиты вакцины от инфекции изменился из-за появления новых вариантов вируса, «Спутник V» обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализаций на уровне более 80%. Таким образом, препарат по-прежнему защищает вакцинированных», — подчеркнула Должикова.

Также она добавила, что клинические исследования «Спутника V» с обновленным антигенным составом завершат в начале декабря 2023 года, после чего препарат будет готов поступить в гражданский оборот.

Ранее, в конце октября, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Газете.ру» сообщил, что вакцина перестала защищать от COVID-19. «Когда появился XBB.1.5-вариант «Омикрона» («Кракен») — это было в январе 2023 года, «Спутник» перестал защищать просто совсем», — отметил Гинцбург. По его словам, нужно было еще летом 2022 года менять антигенный состав вакцины. Регистрационное удостоверение обновленного «Спутника» на основе XBB.1.5 планируется получить 10 декабря, а в гражданский оборот препарат поступит не раньше марта 2024 года, рассказал Гинцбург. Позднее в Минздраве заявили, что обновленную вакцину против COVID-19 введут в гражданский оборот сразу после подтверждения ее безопасности. Ее производство можно начать уже сейчас, отметили в ведомстве.

О подготовке обновленного «Спутника V» против новых вариантов COVID-19 стало известно в конце июля. Позднее в Минздраве сообщили, что вакцины будут обновлены к осени 2023 года, а первым станет доступен препарат «Спутник Лайт». Доклинические испытания проведены, а клинические исследования в министерстве назвали формальностью.

В августе Минздрав одобрил исследования «Спутника Лайт» с обновленным составом, а в сентябре выдал разрешение на проведение испытаний «Спутника V». Также планируется испытание обновленного «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков. Результаты исследования должны быть известны в конце 2024 года.

Фото: sputnikvaccine.com

Артем Косенок

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