В Госдуме предложили отклонить проект об ограничении рекламы безрецептурных лекарств

Комитет Госдумы не поддержал проект об ограничении рекламы безрецептурных лекарств на телевидении и радио. Депутаты уже не первый год пытаются внедрить подобные ограничения.

Комитет Госдумы по экономической политике предложил отклонить в первом чтении проект об ограничении рекламы безрецептурных лекарств. Об этом сообщил «Прайм».

Проект, внесенный депутатами от ЛДПР, предполагает запрет рекламы безрецептурных лекарств на большинстве тв и радиопрограмм — исключением являются специализированные шоу с участием медицинских и фармацевтических работников.

Большие бюджеты фармкомпаний, по мнению авторов проекта, привели к тому, что телевидение и радио заполнено рекламой, которая предлагает «чудодейственные лекарства от боли, простуды, гриппа, кашля, аллергии, стресса, для защиты печени, улучшения пищеварения». Это, как следует из пояснительной записки, снижает качество лекобеспечения в стране и ведет к самолечению.

Комитет по экономической политике не поддержал инициативу по тем же причинам, что и правительство, пишет «Прайм». По мнению властей, закон «О рекламе» уже содержит ряд необходимых запретов, в том числе ограничение по предотвращению введения в заблуждение относительно свойств рекламируемых лекарств.

Ранее в Минздраве раскритиковали идею о запрете на рекламу, отметив, что он спровоцирует частые обращения к врачу и соответствующую этому нагрузку на систему здравоохранения.

Запретить рекламу лекарств пытаются уже не первый раз. В 2021 году Госдума уже отклоняла похожий законопроект, внесенный депутатом от ЛДПР Максимом Зайцевым. Тогда идею также аргументировали рисками самолечения.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Руслан Мавлиханов

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