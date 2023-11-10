Президенту доложили о разработке и производстве онкопрепаратов

Путин провел совещание по проблемам с оказанием помощи онкопациентам. На стадии клинического исследования находятся более 100 онкологических препаратов. Всего в 2023 году Минздрав зарегистрировал 45 лекарственных средств, сообщил министр здравоохранения. Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках в натуральном выражении приближается к 70%, заявил глава Минпромторга.

Минздрав зарегистрировал в 2023 году 45 онкопрепаратов, еще более 100 лекарственных средств находятся на стадии клинического исследования. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что фармпредприятия за последние десять лет расширили номенклатуру по онкопрепаратам. Многие из них получили господдержку на НИОКР и на создание мощностей через Фонд развития промышленности: вложено более 11 млрд руб. бюджетных средств.

«Также по пяти специнвестконтрактам реализуются сегодня проекты совокупным объемом инвестиций свыше 20 млрд руб. В их числе создание производства семи субстанций и такого же количества радиофармацевтических препаратов. Они существенно повысят эффективность диагностики и лечения онкологических заболеваний», — отметил Мантуров.

Больше половины всей номенклатуры выпускается уже по полному циклу. В целом доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках в натуральном выражении приближается к 70%. При этом для разработки лекарств, которые в России пока не производятся, до конца года запустится новый механизм поддержки «Продукты на полку». Речь идет о создании аналогов патентованных препаратов, правообладателями которых являются компании из недружественных стран, пояснил Мантуров.

Если они прекратят по какой-то причине поставки, то в России оперативно запустят в производство эти лекарства, по ним заранее будут подготовлены регудостоверения. Приоритетными для применения этой субсидии будут несколько лекарств из перечня 49 импортных онкопрепаратов. По восьми позициям из этого списка уже есть регудостоверения и столько же в очереди на дальнейшее их получение, остальные препараты находятся в стадии исследования и разработки.

Что касается медицинских изделий, которые используются в онкологии, то сейчас доля отечественных производителей на рынке рентгенодиагностического оборудования превышает уже более 80%. Выпускается практически весь спектр сложных видов медицинской техники, добавил Мантуров. Также реализуются проекты по масштабированию серийного производства 16 видов медоборудования. В том числе это линейные ускорители, циклотроны, комплексы электронно-лучевой терапии, а также эндоскопическая техника, аппараты МРТ, компьютерной томографии, УЗИ и расходные материалы к ним.

Кроме того, «Народный фронт» обратил внимание на проблему с доступностью специализированного питания пациентам, проходящим химиолучевую терапию. В стационаре пациенты обеспечены всем необходимым, проблемы возникают у тех, кто лечится

амбулаторно. Российского специализированного питания остро не хватает. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что Минпромторг, Минсельхоз, Минздрав подготовили соответствующий план по производству лечебного питания и его компонентов.

Фото: kremlin.ru

Артем Косенок

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